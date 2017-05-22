Житель Подмосковья четыре раза выстрелил оппоненту в голову

Публикации за 22.05.17

32-летний житель подмосковного Орехова-Зуева произвел несколько выстрелов в голову своему оппоненту во время ссоры, передает телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, что мужчина выстрелил из травматического пистолета марки STREAMER-2014 в голову 25-летнему местному жителю. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении этого преступления, у него были найдены и изъяты пистолет с патронами. Было установлено, что стрельбу задержанный открыл во время обычной бытовой ссоры.

Возбуждено уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Москва, Алексей Васильев

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