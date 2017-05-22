В Раменском районе ребенок утонул в бочке с водой

Публикации за 22.05.17

В подмосковном Раменском районе 7-летний ребенок утонул в бочке с водой. Его тело обнаружила мать погибшего. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, предварительно при осмотре трупа были обнаружены признаки утопления.

ЧП произошло на территории частного домовладения в деревне Загорново. Было установлено, что тело погибшего ребенка было найдено его матерью в металлической бочке, на треть заполненной водой, на участке возле дома.

В настоящее время организована доследственная проверка обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Москва, Алексей Васильев

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