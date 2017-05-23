В Подольске в подъезде дома обнаружен труп 15-летнего школьника

Публикации за 23.05.17

В подмосковном Подольске в подъезде жилого дома на улице Кирова обнаружено тело мертвого 15-летнего подростка на улице Кирова с признаками токсикологического отравления. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данному факту подольским городским следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – утонили в СКР.

По данным источников газеты «Московский комсомолец», погибший ученик восьмого класса был найден мертвым на лестничной площадке четвертого этажа многоквартирного дома. Уточняется, что несовершеннолетний не проживал в доме, в котором был найден.

При осмотре места происшествия был найден баллончик с аэрозольным освежителем воздуха «Ландыш».

Москва, Алексей Васильев

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