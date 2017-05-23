Нетрезвый житель Химок устроил стрельбу

Публикации за 23.05.17

В подмосковных Химках нетрезвый местный житель устроил стрельбу из огнестрельного оружия. На данный момент он задержан, передает «Лайф».

Судя по данным прессы, стрельба велась из охотничьего ружья в районе улицы Лавочкина и была вызвана бытовым конфликтом. При этом момент происшествия подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что в этом инциденте обошлось без пострадавших.

Москва, Алексей Васильев

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