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Публикации за 23.05.17

В Подмосковье пропал водитель грузовика, перевозивший ценный груз

В Подмосковье пропал водитель грузовика, перевозивший ценный груз

Водитель грузового автомобиля Андрей Черанев из Кировской области исчез во время транспортировки ценного груза – его автомобиль сотрудники полиции нашли сегодня в подмосковном Подольске, передает РИАМО со ссылкой на родственника пропавшего мужчины.

По словам родственников, мужчина давно является профессиональным водителем и имеет 20-летний стаж в грузоперевозках. Последний раз он был на связи в минувший четверг и в разговоре сообщил, что едет в Москву из Петербурга. По данным диспетчера транспортной компании, в Москве или области Черанев загрузил ценный груз, после чего его автомобиль марки «Скания» с прицепом-рефрижератором был обнаружен в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске.

В местную полицию родственники обратились в понедельник, 22 мая. С этого дня он официально в розыске. Оперативная группа позднее обнаружила его автомобиль, провели опись ценного груза, перевозкой которого он занимался.

38-летний Андрей Черанев имеет довольно плотное телосложение, на вид ему около сорока лет, рост 193 сантиметра, стрижка короткая, на шее носит черный шнурок с небольшим золотым крестиком. Из примет также стоит отметить темные шрамы на обеих ногах ниже колен.

Москва, Алексей Васильев

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