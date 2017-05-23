«Собянинский произвол» зашкаливает: мэрия Москвы перешла черту / Заявление организаторов митинга за права москвичей

Публикации за 23.05.17

Сегодня организаторы митинга «За права москвичей», который пройдет в Москве в субботу, 27 мая, выступили с официальным заявлением с жесткой критикой столичных властей. В обращении подчеркивается, что ситуация в российской столице сложилась крайне нетерпимая – политика мэра Москвы Сергея Собянина и его правительства названа «произволом» и «презрением» к интересам москвичей.

Как говорится в заявлении, систематический произвол мэрии Москвы и пренебрежение к правам и интересам москвичей наблюдается по самому широком кругу вопросов: «продолжающаяся в каждом районе точечная застройка, захват мэрией земель, снос частных гаражей и другого имущества, расширение зоны платной парковки на спальные районы, презрение к проблемам обманутых дольщиков, теперь вот новая напасть – «реновация», а по сути беззаконное и антиконстиуционное выселение людей из их квартир без адекватной компенсации».

«Мы считаем, что мэрия Москвы перешла черту в презрении к интересам москвичей, сейчас вопрос стоит о судьбе города, который все мы любим, и не время заниматься выяснением политических отношений. Время объединяться», – подчеркивается в обращении.

Организаторы акции протеста обращают внимание, что мэрия Москвы «сделала все, чтобы воспрепятствовать проведению нашего общегородского митинга протеста (27 мая) против собянинского произвола: пыталась отказать нам в проведении митинга в центре города, согласовала проведение других митингов в эти же выходные, чтобы отвлечь москвичей».

Тем не меняя акция на Суворовской площади в конце концов была согласована.

«Мы призываем всех москвичей, возмущенных произволом Собянина и его подчиненных и непрекращающимся наступлением на наши права, прийти 27 мая в 14:00 на Суворовскую площадь. Наш митинг, разумеется, будет носить политический характер, и требования наши политические – прекратить произвол и беззаконие, вернуть Москву в конституционное поле, уважать интересы жителей города. Этот город принадлежит москвичам, а не чиновникам-временщикам», – говорится в заявлении организаторов акции.

Предполагается, что слово на митинге будет предоставлено всем представителям инициативных групп протеста из районов Москвы, а также представителям различных политических партий и движений, всем заявившимся кандидатам в мэры Москвы.

«Единственное ограничение – мы просим политиков обойтись без партийных флагов, чтобы не создавать протесту имидж принадлежности к какой-то одной или нескольким партиям. Этот митинг – всех москвичей, для москвичей. Мы считаем неправильным пытаться увести общегородской протест под партийные флаги», – уточнили инициаторы протеста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.17

«Росатом» взялся за разработку супераккумулятора. / Силовики пришли с обысками к экс-главе департамента Минкульта РФ. / Путина в Краснодаре встретили «потемкинской деревней» (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»