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Публикации за 23.05.17

СКР: Врач, поместивший за деньги в психбольницу здоровую женщину, регулярно брал взятки

СКР: Врач, поместивший за деньги в психбольницу здоровую женщину, регулярно брал взятки

Стали известны новые подробности о деятельности в Орехове-Зуеве 33-летнего ранее судимого врача-психиатра психиатрического отделения стационара ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8», который ранее попался на размещении в стационаре здоровой пенсионерки по просьбе ее родственницы за деньги. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, этот случай оказался не единственным.

Напомним, по данным следствия, 26 января врач-психиатр, находясь на суточном дежурстве по психиатрическому стационару в приемном покое, достиг с 23-летней местной жительницей договоренности о помещении в больницу ее матери без наличия на то законных оснований и без согласия «пациентки». За это потребовалось заплатить медику 20 тысяч рублей. При этом обвиняемый передал женщине листок бумаги, написав на нем номер платежной карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства, что она затем и сделала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

В ходе следствия были выявлены еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого, ему уже предъявлено обвинение в получении двух взяток в 2016 году. В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Ранее по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.17

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