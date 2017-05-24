В Москве «коктейлем Молотова» атакован элитный Mercedes-Maybach

Публикации за 24.05.17

В центре Москвы совершено нападение на Mercedes Maybach: злоумышленник бросил в элитный автомобиль «коктейль Молотова». Инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице около дома №5, корпус 1, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что потерпевший обратился в правоохранительные органы накануне, 23 мая. По его словам, он подъехал к воротам здания и ждал, когда их откроет охрана. Однако в зеркало заднего вида увидел неизвестного мужчину с бутылкой с зажигательной смесью, которая попала в багажник автомобиля.

Когда владелец Mercedes Maybach вышел осмотреть машину, то увидел Toyota RAV4, в салоне которого было четверо мужчин. В японском кроссовере его тоже заметили – автомобиль резко набрал скорость и уехал.

Отметим, что в середине марта 2017 года на Maybach уже совершалось нападение, и полиция возбуждала уголовное дело по поводу случившегося.

Москва, Ольге Ветрова

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