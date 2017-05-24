Первая ласточка: в суд поступил иск против сноса пятиэтажек в Москве

Публикации за 24.05.17

Жительница района Перово, дом которой оказался в списке под снос, направила в Московский городской суд иск против московского закона о так называемой реновации. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook.

«У меня подарок для вас (и для мэрии Москвы, хотя ему она не порадуется). В Мосгорсуд ушел иск против московского закона о «реновации». Подчеркиваю – пока московского, так как федерального еще нет», – информирует политик.

По мнению москвички, мэрия нарушает нормы Конституции и Жилищного кодекса.

Как отметила ее адвокат Алиса Образцова, положительное решение в московском суде вряд ли возможно, но они готовы отстаивать права вплоть до Верховного.

Гудков рассчитывает, что в итоге закон, принятый Мосгордумой, признают незаконным, и устранят «в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод».

«То есть закон – отменить. И да, Сергей Семенович, это только первый иск. Дальше будет больше», – заявил экс-депутат Госдумы.

Москва, Алексей Неверов

Москва. Другие новости 24.05.17

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