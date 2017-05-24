В Подмосковье мошенник забрал в банке деньги за пропавшего без вести

Публикации за 24.05.17

В Подмосковье сотрудники полиции задержали жителя Ивановской области, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, мужчина воспользовался подложными документами и незаконно получил в одном из банков деньги, которые принадлежат пропавшему без вести жителю Московской области.

Во время досмотра при злоумышленнике стражи порядка обнаружили поддельный паспорт с документами на наследство.

В полиции уточнили, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, совершенному в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый арестован.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.05.17

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