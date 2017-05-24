NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.05.17

В Подмосковье мошенник забрал в банке деньги за пропавшего без вести

В Подмосковье мошенник забрал в банке деньги за пропавшего без вести

В Подмосковье сотрудники полиции задержали жителя Ивановской области, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, мужчина воспользовался подложными документами и незаконно получил в одном из банков деньги, которые принадлежат пропавшему без вести жителю Московской области.

Во время досмотра при злоумышленнике стражи порядка обнаружили поддельный паспорт с документами на наследство.

В полиции уточнили, что подозреваемый причастен к аналогичному преступлению, совершенному в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый арестован.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.05.17

Депутаты единогласно приняли закон о «группах смерти». / В Подольске 3-летний ребенок попал под колеса иномарки. / Октябрь 1917-го превратил русский народ в «слепое орудие». Писательница Виктория Левина о событиях 100-летней давности.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter