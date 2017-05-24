СКР предъявил обвинение жителю Москвы в систематическом избиении малолетнего пасынка

Публикации за 24.05.17

Следственный комитет предъявил 40-летнему москвичу официальное обвинение в истязании малолетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Информация о полученных травмах ребенка поступила в следственные органы из больницы, куда ребенок поступил после очередных побоев. Как выяснили следователи, с января по май в квартире дома на Хабаровской улице отчим «систематически беспричинно применял насилие к пасынку 2010 года рождения».

По данным ведомства, мужчина наносил ребенку «множественные удары руками, ногами и различными предметами по различным частям тела, причиняя физическую боль и психические страдания».

В СКР уточнили, что обвиняемый полностью признал свою вину. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

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