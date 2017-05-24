В Москве мужчина пытался похитить 11-месячного ребенка

Публикации за 24.05.17

В Москве совершена попытка похищения грудного ребенка. Инцидент произошел вблизи Зубовского бульвара.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина пытался отнять 11-месячного ребенка у женщины, гулявшей с коляской. Однако, увидев подошедших прохожих, неизвестный скрылся.

По данному факту организована доследственная проверка.

Москва, Ольга Ветрова

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