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Москва

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Публикации за 24.05.17

В Москве мужчина пытался похитить 11-месячного ребенка

В Москве мужчина пытался похитить 11-месячного ребенка

В Москве совершена попытка похищения грудного ребенка. Инцидент произошел вблизи Зубовского бульвара.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина пытался отнять 11-месячного ребенка у женщины, гулявшей с коляской. Однако, увидев подошедших прохожих, неизвестный скрылся.

По данному факту организована доследственная проверка.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.05.17

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