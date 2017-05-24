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Публикации за 24.05.17

Мигрант из Киргизии избил и изнасиловал жительницу Подмосковья

Мигрант из Киргизии избил и изнасиловал жительницу Подмосковья

В Московской области выходец из Киргизии напал на 19-летнюю местную жительницу прямо на улице, избив и изнасиловав ее, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Преступление было совершено ночью в минувший понедельник в подмосковной Балашихе. По словам девушки, в промежутке между половиной двенадцатого ночи воскресенья и четвертью первого на нее напал неизвестный мужчина, который избил ее и надругался.

Сообщается, что стражам порядка удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 29-летний безработный гражданин Киргизии, который временно проживает в российской столице.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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