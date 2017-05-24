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Публикации за 24.05.17

Крупный пожар в Подмосковье: загорелся торгово-производственный центр

Крупный пожар в Подмосковье: загорелся торгово-производственный центр

В подмосковном Одинцовском районе произошел пожар в здании торгово-производственного центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре в деревне Лапино поступила сотруднику оперативно-дежурной смены Центра управления кризисными ситуациями в 12:45.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что огнем охвачена кровля магазина, а общая площадь возгорания по состоянию на 14:00 составила порядка 800 квадратных метров.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 24.05.17

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