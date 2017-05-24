Собянинская реновация: Мосгорсуд заваливают исками против порядка голосования о сносе жилья

Публикации за 24.05.17

Более 20 исков к мэру Москвы Сергею Собянину и столичному правительству поступило в Московский городской суд. Жители жалуются на процедуру осуществления реновации и требуют отмены голосования о сносе своих домов. По их мнению, власти нарушили их право собственности.

При этом речь идет не о коллективном обращении, а об индивидуальных исках, составленных по одному образцу, передает РБК.

«Составлен административный иск о признании незаконным постановления правительства Москвы №245 о голосовании по программе реновации, а также заявление об обеспечительных мерах – запрете на проведение самого голосования до решения суда», – заявил изданию адвокат Даниил Липкин.

Будут ли иски рассматриваться судом по существу, станет известно в течение 10 дней.

Напомним, что в предварительный список на снос вошли 4,5 тысячи домов. Голосование их жильцов завершится 15 июня. Решение о включении дома в программу о сносе должно быть принято как минимум 2/3 от общего числа голосов собственников в доме.

Если все собственники или наниматели квартир не примут участия в голосовании, их квартиры при подведении итогов будут учитываться как проголосовавшие «за» включение дома в проект программы реновации.

Жители домов, не попавших в предварительный список реновации, также могут при желании добиться переселения. Им также необходимо провести общедомовое собрание собственников, из которых две трети должны поддержать реновацию.

Москва, Алексей Неверов

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