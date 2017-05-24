Фигурант «дела 26 марта» осужден на полтора года колонии

Публикации за 24.05.17

Еще один участник акции против коррупции 26 марта приговорен к реальному сроку лишения свободы. Тверской суд Москвы признал Александра Шпакова виновным в насилии над представителем власти и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, передает «Интерфакс».

По версии следствия, Шпаков, «пытаясь открыть дверь в служебный автобус полиции, где находились другие задержанные, нанес несколько ударов кулаками в лицо сотруднику полиции».

Ранее Шпаков полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевшего – сотрудника полиции Валерия Гонникова.

«В дальнейшем планирую работать и обеспечивать дочь. Прошу не лишать мою маму и дочь меня», – заявлял он. Полицейский также не настаивал на наказании, связанном с лишением свободы.

«Считаю, что на акцию он попал случайно. Извинения принимаю», – заявлял полицейский.

Ранее к восьми месяцам колонии-поселения по аналогичной статье был приговорен другой фигурант «дела 26 марта» Юрий Кулия, который также признал свою вину и раскаялся.

Москва, Ольга Ветрова

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