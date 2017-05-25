NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

В Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Крупная дорожная авария с участием грузового автомобиля и рейсового пассажирского автобуса произошла сегодня утром в подмосковном Дзержинске. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате этого происшествия есть пострадавшие.

По данным ведомства, сообщение о ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Энергетиков поступило оперативно-дежурной смене Центра управления кризисными ситуациями примерно в 8:40.

Уточняется, что разлив топлива в результате аварии зафиксирован не был, поэтому движение на данном участке автодороги спасатели не перекрывали. К ликвидации последствий происшествия были привлечены пять единиц спецтехники и полтора десятка человек личного состава.

В результате этого ДТП пострадали четверо граждан – три пассажира автобуса, а также водитель грузового транспорта. По информации телеканала, причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения – в этот момент у водителя грузовика случился приступ эпилепсии, уточняет РИАМО.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.05.17

Киев не собирается перекрывать ж/д перевозки в Россию. / Курс доллара опустился до 56 рублей. / Почти половина россиян высказалась против анонимности в интернете. Это вдвое больше, чем четыре года назад.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter