В Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Публикации за 25.05.17

Крупная дорожная авария с участием грузового автомобиля и рейсового пассажирского автобуса произошла сегодня утром в подмосковном Дзержинске. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате этого происшествия есть пострадавшие.

По данным ведомства, сообщение о ДТП с участием фуры и пассажирского автобуса в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Энергетиков поступило оперативно-дежурной смене Центра управления кризисными ситуациями примерно в 8:40.

Уточняется, что разлив топлива в результате аварии зафиксирован не был, поэтому движение на данном участке автодороги спасатели не перекрывали. К ликвидации последствий происшествия были привлечены пять единиц спецтехники и полтора десятка человек личного состава.

В результате этого ДТП пострадали четверо граждан – три пассажира автобуса, а также водитель грузового транспорта. По информации телеканала, причиной аварии стал выезд грузовика на полосу встречного движения – в этот момент у водителя грузовика случился приступ эпилепсии, уточняет РИАМО.

Москва, Алексей Васильев

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