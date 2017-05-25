В Подмосковье младенец утонул в ванне

Публикации за 25.05.17

Трехмесячный младенец трагически погиб, утонув в ванне во время купания. Это происшествие случилось в одной из квартир в подмосковной Ивантеевке, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, ЧП произошло в минувшую среду вечером. 36-летняя местная жительница решила искупать в ванне 3-летнего сына и 3-месячного ребенка и ненадолго отлучилась в другое помещение, оставив детей без присмотра. Несмотря на то, что на малыше был надет спасательный круг, он каким-то образом захлебнулся и погиб.

По факту смерти ребенка сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Москва, Алексей Васильев

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