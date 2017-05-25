В Сергиево-Посадском районе разбился 48-летний парапланерист

Публикации за 25.05.17

В подмосковном Сергиево-Посадском районе разбился парапланерист, передает «Лайф» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщается, 48-летний парапланерист допустил жесткую посадку в районе деревни Федоровское. При падении мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что причиной гибели мужчины могла стать потеря управления парапланом.

Москва, Алексей Васильев

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