NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

В Сергиево-Посадском районе разбился 48-летний парапланерист

В Сергиево-Посадском районе разбился 48-летний парапланерист

В подмосковном Сергиево-Посадском районе разбился парапланерист, передает со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщается, 48-летний парапланерист допустил жесткую посадку в районе деревни Федоровское. При падении мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что причиной гибели мужчины могла стать потеря управления парапланом.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 25.05.17

В Подмосковье младенец утонул в ванне. / В Подмосковье столкнулись грузовик и пассажирский автобус: есть пострадавшие. / Киев не собирается перекрывать ж/д перевозки в Россию.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter