В Сергиево-Посадском районе разбился 48-летний парапланерист

В подмосковном Сергиево-Посадском районе разбился парапланерист, передает «Лайф» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как сообщается, 48-летний парапланерист допустил жесткую посадку в районе деревни Федоровское. При падении мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
Предварительно установлено, что причиной гибели мужчины могла стать потеря управления парапланом.
Москва, Алексей Васильев
Москва. Другие новости 25.05.17
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