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Публикации за 25.05.17

В московской квартире, где жили мигранты из Центральной Азии, обнаружено взрывное устройство

В московской квартире, где жили мигранты из Центральной Азии, обнаружено взрывное устройство

В московской квартире, в которой жили мигранты из Центральной Азии, обнаружен похожий на самодельную бомбу предмет. Там же была найдена литература экстремистского содержания, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, в квартире дома на углу Новопеределкинской улицы и Боровского шоссе проживали четверо мужчин. Они задержаны для проверки на предмет причастности к преступлениям и участия в экстремистских группировках, сказал собеседник агентства.

Обнаруженная литература и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, направлены на экспертизу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.17

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