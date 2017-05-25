ФСБ: Задержанные в Москве мигранты из Центральной Азии готовили теракты

Публикации за 25.05.17

Федеральная служба безопасности официально подтвердила задержание в Москве четырех человек по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государства», готовившей теракты на объектах транспортной структуры столицы.

«ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», – говорится в сообщении в ЦОС ФСБ РФ.

Как уточняется, «руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии».

«В результате проведения обысковых мероприятий в адресах проживания задержанных обнаружены лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности», – уточнили в ФСБ.

По данным российских спецслужб, террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Москва, Светлана Антонова

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