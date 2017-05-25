Андрей Клепач: Крепкий рубль мешает росту российской экономики

Публикации за 25.05.17

Ситуация в российской экономике остается под давлением ряда рисков, которые могут замедлить выход из кризиса. Как считает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, одной из главных проблем может стать чрезмерное укрепление рубля.

Эксперт обратил внимание, рост экономики в большей степени ориентирован на внешний спрос. При этом укрепившийся рубль будет негативно влиять на дальнейшие возможности экспортоориентированных отраслей.

«Возобновление роста внутреннего спроса в начале текущего года пока очень неустойчиво. Высокие процентные ставки сдерживают рост спроса на кредиты. Бюджет будет и дальше выступать негативным фактором для доходов населения, и инвестиций. Снижение цен в сегменте импортных товаров ухудшает условия импортозамещения», – говорится в комментарии Клепача на сайте ВЭБа.

Экономист также обратил внимание, что в реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года.

«Некоторое увеличение инфляции, по отношению к марту, лишь в малой степени может объяснить эту динамику. Ускорение роста кредитования населения в апреле частично смягчило действие этого эффекта на потребительский спрос. Однако устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств», – считает Клепач.

Как сообщал «Новый День», российские власти пока не пришли к единому мнению относительно курса рубля. С одной стороны, высказывается обеспокоенность ростом его курса, с другой – Банк России все делает для того, чтобы национальная валюта окрепла по отношению к доллару и евро.

В частности, глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что нацвалюта переукреплена на 10-12%, а министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал курс 57 рублей за доллар ударом по экономике, а в Совете Федерации вообще предложили заморозить обменный курс.

Между тем в конце апреля президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым дал понять, что России нужен крепкий рубль. По словам главы государства, это может стать источником «современных инвестиций» с помощью высокотехнологичного импорта. Позже Путин выразил понимание обеспокоенности российских экспортеров крепким курсом рубля.

В середине мая аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ предупредили о рисках занижения курса рубля. По их мнению, от дешевой национальной валюты выигрывают только трудоемкие торгуемые сектора за счет сокращения стоимости труда в валютном выражении. В то же время снижаются инвестиции в высокотехнологичные производства, которые обеспечивают конкурентные преимущества российской экономики на мировом рынке.

В то же время министр экономического развития РФ Максим Орешкин продолжает настаивать на том, что российская валюта обязательно ослабнет по отношению к доллару даже при нынешнем уровне нефтяных цен. Он пояснял, что рубль станет дешевле из-за роста импорта из стран дальнего зарубежья, который с начала года уже увеличился на 20-25%.

«При текущих ценах на нефть у нас обменный курс должен выйти где-то на диапазон выше 60 рублей за доллар, где-то 62-63. Вот эта вся история сохраняется», – говорил Орешкин.

Как отмечал аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, российскому бюджету, в котором заложен курс 67 – 68 рублей за доллар при нефти по $40 за баррель, нужен относительно слабый рубль.

«Бюджет, в котором дефицит тем меньше, чем выше стоимость барреля нефти в рублях, сводился бы без дефицита при стоимости барреля нефти марки Brent в районе 3500 – 3600. Т.е. по отношению к нефти рублю с точки зрения любого чиновника правительства неплохо было бы подешеветь к нефти на 20% от текущих значений в районе 2900 – 3000. Это значит, что для Brent в районе $50 за баррель полностью комфортный курс рубля должен составлять 70 рублей за доллар, а вовсе не 55 – 57, который наблюдается в последнее время», – отмечал эксперт.

Тем не менее, национальная валюта продолжает укрепляться на фоне повышения мировых цен на нефть. Официальный курс доллара на завтра, 26 мая, составит 56,0701 рубля, евро – 63,0116.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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