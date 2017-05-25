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Публикации за 25.05.17

Житель Подмосковья едва не зарезал пасынка

Житель Подмосковья едва не зарезал пасынка

В Подмосковье сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в совершении нападения на пасынка и причинение ему тяжких телесных повреждений, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в центральную районную больницу Павловского Посада бригада скорой помощи доставила 19-летнего парня с ножевым ранением. Сотрудники полиции, к которым по характеру ранения пациента обратились медики, установили, что ранение молодой человек получил в результате нападения на него 39-летнего сожителя его матери. Мужчина ударил сына своей сожительницы ножом во время ссоры.

На данный момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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