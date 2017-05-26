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Публикации за 26.05.17

В Протвино врач жестоко расправился с беременной кошкой

В Протвино врач жестоко расправился с беременной кошкой

Жестокое убийство беременной кошки в Подмосковье возмутило пользователей социальных сетей. История о том, как посетитель одного из магазинов в подмосковном Протвино жестоко расправился с несчастным животным, насмерть забив головой о плитку из-за царапины, была опубликована очевидцами в сообществе «» в социальной сети «ВКонтакте».

Этот случай произошел в минувший вторник в магазине «Гранд», сотрудники которого давно приютили кошку. Поводом для расправы стала реакция кошки на собаку, с которой зашел один из посетителей. Кошка испугалась и расцарапала идущую позади женщину. Ее компаньон зашел за стойку, где продается спиртное, схватил животное и несколько раз ударил его головой о плитку.

По словам автора сообщения, над животным расправился врач-стоматолог, который является сотрудником клиник в Большевике и Протвино.

Комментаторы посоветовали очевидцам этого вопиющего случая обратиться с заявлением в полицию и привлечь живодера к ответственности.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 26.05.17

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