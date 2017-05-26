В Подмосковье задержаны воры-неудачники после серии попыток краж в салонах красоты: не нашли ничего ценного

Публикации за 26.05.17

Москва, Май 26 (Новый День, Алексей Васильев) –Сотрудники муниципального управления МВД «Балашихинское» задержали двоих 48-летнего и 29-летнего жителей Ивановской области, которые подозреваются в совершении кражи. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Установлено, что в ночное время злоумышленники отжали окно и незаконно проникли в помещение салона красоты на территории микрорайона Железнодорожный, откуда похитили денежные средства.

Изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка установили личности и задержали преступников во время подготовки к совершению еще одного преступления. Во время обысков, проведенных по местам временного жительства подозреваемых, оперативники обнаружили и изъяли предметы, с помощью которых и совершалась кража.

Как уточняет телеканал «360», мужчины могут быть причастны к совершению нескольких краж из салонов красоты в регионе за довольно короткий промежуток времени. Более того, по данным телеканала, сотрудникам полиции воры признались, что во всех случаях потерпели неудачу и не сумели добыть ничего ценного.

Сейчас в отношении обоих мужчин открыто уголовное производство. Оба подозреваемых помещены под стражу.

Москва. Другие новости 26.05.17

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