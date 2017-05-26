Начальник подмосковной Росгвардии объявлен в розыск

Публикации за 26.05.17

Начальник управления войск Национальной гвардии России (Росгвардии) по Московской области генерал-майор Алексей Лаушкин объявлен в оперативный розыск, передает телеканал «Рен-ТВ».

Сообщается, что представители Следственного комитета в течение полутора месяцев пытались допросить Лаушкина в рамках расследования по уголовному делу против полковника Захарченко. Однако генерал-майор не явился по повесткам следователей, кроме того, о его местонахождении не было ничего известно.

Было установлено, что Лаушкин скрывается на территории Грузии у своих родственников. Получив эту информацию, следователи вынесли постановление о принудительном приводе Лаушкина на допрос. Исполнение данного постановление было возложено на Федеральную службу безопасности.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Росгвардии, на данный момент Лаушкин уже не имеет никакого отношения к ведомству, потому как был уволен из правоохранительных органов.

Отметим, что вопросы к генерал-майору у следователей возникли после того как свидетели показали, что генерал якобы является посредником в получении взяток полковником Захарченко на общую сумму в $800 тысяч от известного столичного ресторатора.

Москва, Алексей Васильев

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