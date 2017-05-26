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Публикации за 26.05.17

В канализации Солнечногорска три месяца пролежал труп неизвестного

В канализации Солнечногорска три месяца пролежал труп неизвестного

Сотрудники полиции подмосковного Солнечногорска обнаружили в местной канализационно-насосной станции №7 на Ленинградской улице труп неизвестного мужчины, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что личность погибшего не установлена, на вид мужчине от 55 до 60 лет, внешность славянская.

Эта жуткая находка была сделана накануне днем. Прибывшие к месту происшествия медики во время первичного осмотра тела погибшего не обнаружили на нем никаких признаков насилия. Для проведения судебно-медицинской экспертизы тело было направлено в морг.

Москва, Алексей Васильев

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