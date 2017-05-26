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Публикации за 26.05.17

Москалькова раскритиковала спешку с собянинской реновацией

Москалькова раскритиковала спешку с собянинской реновацией

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подвергла критике спешку в реализацией программы так называемой реновации в Москве. Омбудсмен считает, что сначала необходимо дождаться принятия федерального закона, а уже потом проводить голосование москвичей.

«Представляется, что до тех пор пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее», – заявила Москалькова.

По ее мнению, чтобы непростой выбор был обдуманным и взвешенным, гражданам необходимо ясно и четко представлять условия, на которых будет происходить расселение домов, то есть: «знать, какое жилье можно получить взамен занимаемого; имеются ли альтернативные варианты; какие существуют правовые гарантии; наличие возможности защиты своих прав в органах правосудия».

Как известно, голосование москвичей по вопросу реновации началось 15 мая. Но федеральный закон, регулирующий механизмы реализации программы реновации, в настоящее время принят только в первом чтении.

Стоит отметить, что завтра, 27 мая, в Москве запланирована акция протеста за права москвичей, которая будет посвящена, в том числе, собянинской программе реновации.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.05.17

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