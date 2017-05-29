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Публикации за 29.05.17

В Москве подана заявка на праздничный марш против коррупции 12 июня

В Москве подана заявка на праздничный марш против коррупции 12 июня

Сегодня скандальный политик Алексей Навальный и его сторонники подали в столичную мэрию уведомление о проведении антикоррупционного митинга в Москве в День России, 12 июня. Текст документа был опубликован на официальном сайте Навального.

Главными целями митинга обозначены «поддержка требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России», а также «создание в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении».

Отмечается, что сбор участников должен состояться в 14:00, затем митингующих проведут от площади Тверская застава по проезжей части улиц 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Охотный ряд. Сам митинг организаторы хотят провести на улице Охотный ряд, напротив дома №2. Навальный рассчитывает, что на протест против коррупции выйдет до 15 тысяч человек.

Политик также сообщил, что аналогичные заявки сегодня были поданы и в других городах России, всего об участии в акции 12 июня уже заявили инициативные группы в 212 городах страны.

При этом оппозиционер отметил, что во многих регионах власти «ожидаемо начали заниматься своим мелким мухлежом».

«При открытии помещений мэрии обнаруживаются «молодогвардейцы Единой России», которые подали заявки буквально на все площади в городе. В Новосибирске все резко ушли на совещание», – пишет Навальный.

Однако, по его мнению, его сторонников это «не должно смущать». «Спокойно подаём заявку, требуем приоритета, если они наши конституционные права выполнять отказываются, то действуем по закону: всё равно идём. Это наша страна и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами. Присоединяйтесь. Будем сидеть дома – они вообще всё украдут», – заключил Навальный.

Напомним, подобные митинги прошли 26 марта в 79 регионах страны как реакция на фильм-расследование «Он вам не Димон», посвященный возможным фактам коррупции со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева. По информации Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, количество участников митинга в Москве достигло 25-30 тысяч, по России – не менее 150 тысяч. Согласно данным МВД, в московской акции участвовали около 8 тысяч человек.

Москва, Мария Вяткина

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