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Публикации за 29.05.17

В Подмосковье ликвидирована крупная нарколаборатория

В Подмосковье ликвидирована крупная нарколаборатория

Сотрудники полиции в Истринском районе ликвидировали крупную лабораторию по производству амфетамина и задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств 34-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Как отмечается в сообщении ведомства, автомобиль, за рулем которого находился ранее судимый 34-летний местный житель, был остановлен в деревне Высоково. Во время осмотра у мужчины был обнаружен сверток с тремя граммами амфетамина.

В ходе расследования было установлено, что задержанный в собственном гаражном боксе в Истре и на территории заброшенного профилактория в Солнечногорском районе оборудовал лабораторию для изготовления наркотических веществ, оснастив помещения системами видеонаблюдения.

Во время обысков полицейские обнаружили противогазы, электронные весы со следами наркотических средств, устройства для фильтрации, пластиковые канистры с жидкостями, пластиковую бочку с испарителем, стеклянные колб и прочие средства производства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Москва, Алексей Васильев

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