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Публикации за 29.05.17

В Подмосковье едва не взорвалась АЗС

В Подмосковье едва не взорвалась АЗС

В подмосковных Серебряных Прудах сотрудники вневедомственной охраны Национальной гвардии России сумели предотвратить взрыв на автозаправочной станции, вытолкав загоревшийся автомобиль за пределы огнеопасной зоны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прапорщик Сергей Митрохин и старшина Ардрей Бажан, обратили внимание на клубы дыма в районе АЗС, расположенной на Привокзальной улице.

Сотрудники Росгвардии оперативно вытолкали автомобиль за пределы АЗС, после чего вызвали к месту происшествия пожарных. До приезда спасателей стражи порядка предприняли все необходимые меры для тушения пламени подручными средствами.

Москва, Алексей Васильев

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