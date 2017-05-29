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Публикации за 29.05.17

СКР: Задержан подозреваемый в убийстве московского адвоката

СКР: Задержан подозреваемый в убийстве московского адвоката

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве столичного адвоката в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитата, предполагаемым стрелком оказался 42-летний Марат Янбухтин.

Преступление было совершено вечером. По данным следствия, преступник проследовал за 40-летней женщиной, работающей адвокатом, в подъезд одного из жилых домов на Алтуфьевском шоссе и произвел в нее не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что в настоящее время Янбухтин доставлен в СКР для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Москва, Алексей Васильев

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