Собянинская «игра в слова» лишит москвичей жилья / …в мэрии пересмотрели значение слова «ветхое»

Публикации за 29.05.17

Только 55% домов, которые попали в резонансную программу так называемой реновации ветхого жилья в Москве действительно необходимо сносить. По информации газеты «Ведомости», в списке из 4546 домов, практически каждое второе здание находится в приемлемом состоянии, а Дамоклов меч навис над ними из-за удачного расположения и развитой инфраструктуры района, в котором они находятся.

Как ранее сообщала столичная мэрия, в программу реновации жилья войдут жилые дома постройки 1953 –1969 годов и «близкие к ним по характеристикам», в целом, примерно 8 тысяч зданий. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, капитальный ремонт там невозможен из-за коррозии цемента, металлоконструкций, плохого состояния фундамента, швов, плотности стыков между панелями и самих панелей, состояние которых он назвал «удручающим».

Таким образом в первый список на снос дома выбирались по следующим параметрам: техническое состояние, жалобы жильцов и их просьбы о переселении, а также возможность включить в программу реновации как минимум несколько компактно расположенных домов, а в идеале – целый квартал.

Однако столичная мэрия очевидно пересмотрела определение «ветхого жилья». Если ранее таковыми признавались дома с техническим износом от 60% и выше, то сейчас – от 42%.

Проблема заключается в том, что в настоящий момент сложно узнать, о степени технического износа домов, так как с 2015 года управляющие компании не обязаны публиковать эти данные. Однако по состоянию на конец 2014 года, у 65% домов, числящихся в первоочередном списке для голосования, износ составляет от 40 до 50%. Примечательно, что износ 40,8% – типичный показатель для панельных многоэтажек 70-х годов постройки. Только 2% домов под снос имеют износ более 60%, ни один дом с износом более 80% в программу в настоящий момент не включен.

Отмечается, что дома, которые столичные градоначальники хотят снести находятся в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой, что всегда делало эту территорию лакомым куском для застройщиков. Более чем у 90% домов в списке на снос рейтинг насыщенности инфраструктуры по 10-балльной шкале составляет 7 баллов и выше, свидетельствуют данные портала Flatinfo.ru. При этом среднее значение по Москве – 6 баллов.

Жильцы домов, включенных в первый список на снос, сейчас могут проголосовать против участия в программе, но для этого необходимо собрать подписи более двух третей жителей, а люди, не принявшие участия в голосовании, считаются одобрившими снос здания.

По словам председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александра Козлова, с 15 мая, когда было открыто голосование, через портал «Активный гражданин» и МФЦ свое мнение уже высказали жильцы более трети квартир. Он отметил, что к настоящему моменту только в 360 домах больше трети жителей проголосовало против включения в программу.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение мэру Москвы Сергею Собянину снести все «хрущевки», оставшиеся в российской столице. По предварительным данным, это около 25 млн квадратных метров.

Инициатива столичных властей вызвала массу протестов и недовольства, так как в программу так называемой реновации попали не только ветхие «хрущевки», но и добротные «сталинки». При этом, как отмечали эксперты, возможность нового законопроекта ограничивать право собственности тех, кто не хочет переезжать из своего дома – прямое нарушение Конституции РФ.

14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажек, инициированный муниципальными депутатами и гражданскими активистами. Акция протеста собрала порядка 20 тысяч горожан, требующих снять с рассмотрения закон о реновации Москвы, так как, по их мнению, для расселения ветхих и аварийных домов достаточно действующего законодательства.

27 и 28 мая в Москве прошли еще два митинга. Участники акций обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей, и в навязывании под видом реновации «программы массового сноса пригодного для жизни жилья» за счет всей остальной России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.17

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