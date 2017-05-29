ОНФ назвал список самых «убитых» дорог Москвы / Столичным властям пора заканчивать с «художественной штопкой»

Публикации за 29.05.17

Активисты московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) опубликовали список самых «убитых» дорог российской столицы. Всего в рейтинг вошли 124 участка общей протяженностью более 50 км, которые определили жители.

Как сообщила пресс-служба московского штаба ОНФ, лидерами рейтинга стали шесть участков, набравшие свыше 230 голосов – Чечерский проезд и Щибровская улица в Южном Бутово, Бирюзовая улица в Троицком административном округе, Заводская, Южная улицы и дороги деревни Николо-Хованское Новомосковского административного округа.

Отмечается, что на некоторых участках дорог «народного рейтинга», например, на Таллинской, Авиационной и Россошанской улицах, органы власти «попытались оперативно исправить ситуацию» и провели ямочный ремонт. Однако это, по мнению самих автомобилистов, исправит ситуацию «до первого ливня».

Комментируя эту ситуацию, сопредседатель московского штаба ОНФ, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что для исправления ситуации, «нужно перекладывать асфальт полностью, строго соблюдая технологию, а не заниматься «художественной штопкой».

Лысаков выразил надежду, что новый федеральный закон об ответственности за ремонт, реконструкцию и содержание дорог, который предусматривает штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц, виновных в ДТП, произошедшем в результате неудовлетворительного состояния дороги, повлияют на своевременное и качественное выполнение работ по ремонту дорожного полотна Москвы.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.17

Новая реформа от Воробьева: подмосковные автобусы останутся без кондукторов. / Brexit ускорил бегство российских богачей в Лондон. Состоятельные россияне скупают недвижимость в британской столице. / Большинство граждан России не имеют накоплений. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»