Детский омбудсмен: к семье мальчика, задержанного в Москве за чтение стихов, вопросов нет

Публикации за 29.05.17

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила мальчик, которого в пятницу в центре Москвы задержали полицейские, живет к благополучной семье.

«Незамедлительно соответствующие службы посетили семью и, честно сказать, никаких вопросов к семье ребёнка не было», – цитирует Кузнецову «Интерфакс».

Детский омбудсмен также заявила, что единственная претензия может быть по поводу «организации досуга ребенка».

«Я уверена, что именно конструктивное приложение детского таланта сейчас самый лучший и оптимальный для ребёнка выход», – сказала Кузнецова.

Напомним, 10-летнего мальчика, читавшего стихи Шекспира на улице, задержали рядом с Арбатом вечером 26 мая. По версии полицейских, ребенок занимался попрошайничеством. Женщина, которая, как выяснилось позже, является мачехой школьника, потребовала отдать ей ребенка. После отказа сотрудников полиции мачеха начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая внимание прохожих. Правоохранители посадили ребенка в служебный автомобиль и отвезли в ОВД «Арбат». Когда туда приехал его отец, ему вернули сына.

В Интернет попало видео задержания, на котором видно бесцеремонность стражей правопорядка, в результате инцидент получил большой общественный резонанс, была опубликована петиция с требованием уволить задержавших ребенка полицейских, ее подписали более 20 тысяч человек.

Руководство управления внутренних дел по Центральному административному округу назначена проверка из-за задержания мальчика. Столичный главк Следственного комитета РФ также изучает действия полиции.

Кузнецова ранее уже пообещала разобраться в этой истории. По ее словам, выводы делать рано. «Вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев», – говорится на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.17

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