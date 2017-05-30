В Зеленограде женщина напала с ножом на сотрудников скорой помощи

Публикации за 30.05.17

В Зеленограде 36-летняя женщина избила мужа и угрожала убить приехавших на вызов сотрудников скорой помощи. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 29 мая в 11-м микрорайоне Зеленограда. Бригада скорой помощи приехала по вызову в одну из квартир для оказания медицинской помощи мужчине, которого в ходе ссоры избила жена. У пострадавшего были обнаружены незначительные телесные повреждения в области головы. Однако женщина, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, агрессивно встретила медицинских сотрудников, и с ножом в руках угрожала их убить.

Одному из медиков удалось сообщить о происходящем в правоохранительные органы. Сотрудникам полиции удалось обезвредить женщину, а затем доставили ее в следственный отдел.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медицинские работники. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

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