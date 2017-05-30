Реновация: исправленному верить?

Публикации за 30.05.17

Законопроект о так называемой реновации в Москве, который предполагает снос пятиэтажек, был подан в очень «сыром» виде, поэтому не удивительно, что жители российской столицы были недовольны планами властей. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, выступая накануне на пресс-конференции в Москве.

«Честно, я давно не встречалась с документами, которые бы вносились в настолько сыром, непродуманном по последствиям виде. Я отказалась подписывать этот законопроект, потому что успела его прочитать. Если сказать об общем впечатлении, то там был акцент в пользу девелоперов, инвестора, а к гражданам отношение – как к инструменту», – подчеркнула она.

Хованская считает, что сейчас удалось практически все поправки, пожелания ввести в законопроект. Они пока существуют в виде «второго блока поправок». Первый блок уже согласован между всеми четырьмя фракциями.

«Процесс сейчас идет в более-менее конструктивном русле, – заверила она. – Мы хотим сделать закон для всей России, а не только для Москвы».

Хованская отметила, что на этой неделе закончится срок подачи поправок, который реально продлится до 3 июня, а 9 июня, если ничего не изменится, в Госдуме будет второе чтение законопроекта.

При этом депутат предостерегла от торопливости. «Куда торопиться, если у вас программа на 10-15 лет? Торопись медленно! Потому что последствия будут в виде митингов, судебных разбирательств...» – добавила Хованская.

По ее оценке, в законопроект должен быть внесен принцип, когда учитывается не только равнозначность, но и равноценность жилья. Например, выход во двор, на проезжую часть, близость поликлиники, детских садов и других социальных объектов играют не последнюю роль.

Хованская призналась, что получает письма не только с просьбой исключить дом из перечня, но и с просьбой включить в него. Именно эти жильцы и выходят на митинги за реновацию: те, у кого «гнилая общага с грибком, с удобствами в подвале, с жутким коридором и с очередью с места общего пользования, иногда дом довоенной постройки».

Есть и дома, которые можно реконструировать, но они идут под снос.

По мнению Хованской, голосование на сайте «Активный гражданин» нелегитимно. И решить проблему, узнать пожелания граждан можно только общим собранием.

«Когда дом есть смысл сносить? Когда его капитальный ремонт стоит больше, чем стоимость квадратного метра нового жилья, – пояснила Хованская. – Реновация должна быть не ради инвестора, а ради гражданина, ради жителя. И если мы сумеем акценты переместить в этом проекте, то тогда не надо бояться, выходить на митинги».

Тем не менее, по ее словам, пока непонятным остается вопрос с коммунальными квартирами: будут они расселяться или вновь создаваться в новых домах. Хованская сообщила, что намерена внести в законопроект о реновации поправку, гарантирующую ликвидацию коммунального заселения.

Комментируя последние массовые акции протеста, «эсеры» обратили внимание, что власти все меньше реагируют на протестные выступления, считая их «выпуском пара». Поэтому «побуянить на баррикадах» можно, но нужны и конкретные решения.

По словам председателя Совета московского отделения «Справедливой России» Андрея Туманова, гражданам «надо иногда показывать зубы», но нужно понять, что главное – «максимально внедрять людей во власть».

Говоря о благоустройстве Москвы, Туманов подчеркнул, что много нареканий москвичей возникает по вине чиновников-временщиков, некомпетентных в своей области, которым «главное – продержаться» в кресле.

Он привел в пример озеленение Москвы, когда каждый год пересаживают газоны, «иногда два раза в год».

«Я подсчитывал, что у английской королевы в Букингемском дворце газон стоит, наверное, раз в пять дешевле, чем московский среднестатистический газон. Причем у нее пушистенький, мягонький, а у нас к осени – с проплешинами», – обратил внимание Туманов.

Секретарь бюро Совета московского отделения «эсеров» Илья Свиридов, который выдвинут партией кандидатом в мэры Москвы на выборах 2018 года, подчеркнул, что, хотя Москва имеет колоссальное финансирование, средства расходуются неэффективно и нерационально. В итоге «миллионы рублей уходят в никуда».

Причина, по его словам, в чиновниках и департаментах, которые бесконтрольно распоряжаются деньгами.

Политик уверен, что любые действия власти должны согласовываться с москвичами, в том числе программа реновации. В этой связи одно из предложений «Справедливой России» – проведение районных референдумов в единый день голосования: в этом случае лишних затрат не потребуется.

«Например, у нас на Таганке крайне болезненный вопрос – установка памятника Солженицыну. Люди на Коммунистической категорически против. Сотни подписей к нам принесли. Была бурная дискуссия. Депутаты решили не устанавливать. Несмотря на это, в итоге через неделю приходит решение из Московской думы о том, что все-таки памятник будут устанавливать. Как такое возможно?» – недоумевает Свиридов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.05.17

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