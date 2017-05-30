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Публикации за 30.05.17

Жертвами урагана в московском регионе стали 16 человек

Жертвами урагана в московском регионе стали 16 человек

Число жертв урагана, обрушившегося на московский регион накануне днем, возросло до 16 человек, еще более 180 получили ранения разной степени тяжести.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в Москве жертвами стихии стали 11 человек. Почти 150 человек были госпитализированы, 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, семьи погибших в результате урагана получат по миллиону рублей, передает РИА «Новости».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сегодня на заседании регионального правительства сообщил, что в регионе в результате непогоды погибло четверо взрослых и один ребенок.

«После кратковременного, но сильного урагана у нас есть пострадавшие. Погибли 5 человек, в том числе один ребенок», – цитирует его «Интерфакс». По словам Воробьева, всего в Подмосковье пострадали 34 человека.

Ураган также принес немалые разрушения в городской среде: было повалено свыше 3,5 тысячи деревьев, повреждены 1,5 тысячи автомобилей и кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий.

Напомним, ураган обрушился на московский регион во второй половине дня в понедельник, 29 мая. Порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду. В МЧС из-за урагана поступило более 4,5 тысячи заявок о происшествиях, наибольшее количество – с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 1000 человек и 170 единиц техники, сообщил заместитель начальника столичного главка МЧС РФ Андрей Мищенко. На время урагана пожарно-спасательный гарнизон Москвы был переведен на усиленный режим реагирования, были дополнительно привлечены 800 человек и 210 единиц техники. В ходе патрулирования спасатели оказали помощь 80 гражданам, было распилено и убрано более 3 тысяч деревьев.

Москва, Мария Вяткина

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