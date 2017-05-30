Последствия урагана: повреждены несколько самолетов в «Шереметьево»

Публикации за 30.05.17

Несколько авиалайнеров получили механические повреждения в аэропорту «Шереметьево» из-за сильнейшего урагана, обрушившегося на Москву и Московскую область накануне, передает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерскую службу столичного авиаузла.

В результате сильного ветра три воздушных судна были повреждены внешним оборудованием аэродрома, еще один самолет был поражен молнией во время посадки.

Сообщается, что сильным порывом ветра был опрокинут погрузочный мостик во время загрузки питания на авиалайнер SuperJet-100, в результате механические повреждения получил воздухозаборник судна. Еще два лайнера (Boeing 777 и Airbus А330) получили повреждения створок шасси и дверей в результате удара о них трапа и обслуживающей стремянки соответственно.

Также отмечается, что во время захода на посадку командир экипажа рейса из Владивостока сообщил, что в фюзеляж воздушного судна попала молния, однако посадку удалось выполнить благополучно, обошлось без пострадавших.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.05.17

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