Последствия урагана в Москве: столичные власти подсчитывают ущерб

Публикации за 30.05.17

Ураган, обрушавшийся на Москву накануне днем, нанес городскому хозяйству и москвичам значительный ущерб. Об этом сообщил сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин.

«По последним данным, в больницах находятся 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, порядка 2000 автомобилей, повалено 14 тысяч деревьев», – отметил Собянин в твиттере.

Мэр Москвы уточнил, что последствия стихии ликвидируют около 30 тысяч человек и 5 000 единиц техники. Столичная мэрия рассчитывает ликвидировать последствия разгула стихии в течение ближайших двух дней.

Как сообщал «Новый День», в московском регионе в результате вчерашнего урагана погибли 16 человек, в том числе пятеро – в Подмосковье. Власти российской столицы и Московской области обещают выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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