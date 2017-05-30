Ураган в Подмосковье: более 30 населенных пунктов остались без света

Публикации за 30.05.17

Более трех десятков населенных пунктов в девяти районах столичного региона остаются без света после вчерашнего урагана, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

В результате ненастья были повреждены линий электропередач. Так, по состоянию на 9:00 без электроснабжения остаются 32 населенных пункта в 9 районах области. На данный момент к выполнению аварийных и восстановительных работ в регионе привлечено более полутора тысяч человек и почти шесть сотен единиц специальной техники.

Как уточнила «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК), энергетики работают в круглосуточном режиме, что позволило утром подать электричество на все социально значимые объекты области, которые были обесточены в результате урагана.

На данный момент внимание специалистов предприятия сосредоточено на восстановительных работах в восточных районах Подмосковья, где стихия нанесла больше всего ущерба. Активные восстановительные работы ведутся в Щелковском, Орехово-Зуевском и Ногинском районах Московской области, всего в них задействовано почти две сотни единиц спецтехники и более 800 человек в составе 240 ремонтных бригад.

Напомним, в минувший понедельник в московском регионе прошел ураган с ливнями, градом, грозами и порывами ветра до 30 метров в секунду. В результате погибли в общей сложности 16 человек, а инфраструктуре Подмосковья и российской столицы был нанесен значительный ущерб.

Москва, Алексей Васильев

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