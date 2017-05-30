В Щелковском районе неизвестный задушил молодую женщину и выбросил ее тело в лесу

Публикации за 30.05.17

Тело молодой женщины обнаружено всего в четверти километра от автомобильной стоянки возле Огудневского лесничества в подмосковном Щелковском районе, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшая является безработной жительницей Фряново в возрасте 28 лет. При первичном осмотре на теле женщины были выявлены следы механической асфиксии (удушения), а также гематома на лице. Проще говоря, женщина, вероятнее всего, оказалась жертвой нападения – ее могли задушить, а тело выбросить в лесном массиве.

Позднее стало известно, что смерть гражданки наступила примерно за две недели до обнаружения трупа.

В настоящее время назначены экспертизы. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 30.05.17

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