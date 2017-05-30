Москва готовится к новому урагану: объявлен повышенный уровень опасности

Публикации за 30.05.17

К Московской и Владимирской областям подходит ещё один холодный атмосферный фронт с дождями и порывистым ветром до 22 метров в секунду. Об этом предупредил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, опасный период будет продолжаться 31 мая и 1 июня. Из-за непогоды в режим повышенной готовности перевели силы МЧС не только в Центральной России, но и Поволжье. Гидрометцентр предупреждает, что местами осадки могут быть сильными, в отдельных районах с грозами и градом.

В Москве и Московской области в последний день весны, 31 мая, днем ожидается до +22, а с приближением скандинавского циклона прогнозируется местами дождь, гроза и порывистый ветер. В первый день лета вновь возможен дождь, гроза, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В разгар дня похолодает до 18 градусов.

Как прозвучало на заседании президиума московского правительства, ураган может повториться во второй половине ночи 31 мая на 1 июня. Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Павел Ливинский сообщил, что ожидаются порывы ветра со скоростью 17-22 метра в секунду, и это схожий прогноз с тем, что был на вчерашнее число.

Согласно прогнозу синоптиков, в конце недели ожидается похолодание. 2 июня днем +12 – +17 градусов. В субботу ночью +2 – +7, днем всего +10 – +15 градусов тепла.

Ливинский уточнил, что вчерашний ураган повредил в российской столице 1939 автомобилей. В Москве наблюдались пять мест локальных подтоплений от выпавших осадков, которые составили четверть месячной нормы. Были повреждены рекламные щиты в количестве 61 штуки, на 50 работы выполнены, десять – в стадии завершения, передает РИАМО.

По словам Ливинского, также зафиксированы 135 поврежденных опор уличного освещения. На всех магистралях работы завершены, работы ведутся во дворах. Еще более 100 опор в работе со сроком завершения до сегодняшнего вечера.

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве в результате ураганного ветра погибли 11 человек. По последним данным, в столице пострадали 168 человек. В Подмосковье погибли пять человек, еще 34 были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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