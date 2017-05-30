В Подмосковье помощник лесничего попался на взятке в $72 тысячи

Публикации за 30.05.17

Сотрудник комитета лесного хозяйства Подмосковья вместе с подельником задержан во время получения взятки в размере $72 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, подозреваемые были задержаны на автостоянке в деревне Путилково в Краногорском районе области в момент передачи денег. Когда нагрянули стражи порядка, мужчины находились в салоне внедорожника Toyota и пересчитывали деньги.

В ведомстве уточнили, что задержаны 52-летний помощник лесничего в Истринском районе Александр Жукаев и 48-летний выходец из Пензенской области – они стали посредниками при получении взятки от предпринимателя, который рассчитывал на положительное решение вопроса о предоставлении ему лесных участков для рекреационных целей на длительный срок аренды.

Во время личного досмотра у подозреваемых изъяли $23 тысячи различными банкнотами, а также $49 тысяч в виде муляжей.

После допроса оба задержанных были отпущены под подписку о невыезде.

Москва, Алексей Васильев

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