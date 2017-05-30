Подозреваемый в убийстве московского адвоката оказался бывшим членом ОПГ

Публикации за 30.05.17

В Москве заключен под стражу Марат Янбухтин, подозреваемый в убийстве адвоката на северо-востоке российской столицы. Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, мужчина ранее являлся активным участником одной из московских преступных группировок.

По версии следствия, вечером 26 апреля подозреваемый проследовал за 40-летней женщиной-адвокатом в подъезд жилого дома на Алтуфьевском шоссе и произвел в нее не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, а затем скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело уголовного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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