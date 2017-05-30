Кишинев последовательно отдаляется от России / В Молдавии дело идет к бунту, – считает политолог Алексей Мартынов

Публикации за 30.05.17

Высылка российских дипломатов из Молдавии под надуманным предлогом наверняка повлечет ассиметричный ответ Москвы. Такое мнение в интервью корреспонденту РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, такая «последовательная политика» нынешнего Кишинева не может остаться без ответа.

Эксперт обратил внимание, что этот демарш совпал с возвращением из Вашингтона молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который, как известно, «по сути один управляет республикой». «И спустя день-два его после возвращения высылаются российские дипломаты. Совпадение? Я не верю в такие совпадения», – подчеркнул политолог.

Мартынов напомнил, что высылка дипломатов, как правило, является «промежуточным шагом перед разрывом отношений» государств. При этом ситуация возникла на фоне риторики избранного президента Молдавии Игоря Додона о якобы улучшении отношений Кишинева и Москвы.

Однако в Молдавии, напомнил политолог, парламентская республика, и президент лишен многих полномочий. Более того, здесь сформирован «полицейско-олигархический режим под властью единственного олигарха Влада Плахотнюка», который «по совместительству – председатель правящей партии, контролирует парламент, все министерства, ведомства, избирательную систему, правоохранительные и силовые органы».

Как считает Мартынов, подобные «демонстрации» с высылкой российских дипломатов не могли произойти «без ведома Плахотнюка, его прямого согласия и решения», а Додон очевидно «не имеет достаточного веса ни в политическом пространстве, ни в парламенте».

«Партия Додона – партия социалистов в парламенте – насчитывает 24 из 101 депутата. Соответственно, Додон не имеет ни влияния, ни возможностей, ни властных полномочий что-либо изменить. Он может только говорить и возмущаться. Что он, собственно, и сделал», – констатировал политолог.

Тем не менее, как отметил Мартынов, Додон, получив поддержку более 50% населения Молдавии, мог бы предпринять более серьезные шаги. «Есть все-таки какие-то возможности. Или настолько Плахотнюк запугал всех, в том числе президента Молдавии, что он опасается? Такой вопрос сегодня, конечно, есть», – прокомментировал эксперт.

Мартынов напомнил, что выдворение российских граждан из Молдавии происходят уже несколько лет и носят системный характер. В частности, сначала объявляли персонами нон грата журналистов, потом российских экспертов, потом некоторых политиков, военнослужащих, тех, кто проходит службу в Приднестровье.

Политолога насмешили намеки специальных молдавских служб на шпионаж. «Маленькая, несчастная, самая нищая в Европе страна – что там можно шпионить? Смешно. Такая демонстрация своеволия», – прокомментировал Мартынов.

В этой связи он обратил внимание, что, по самым скромным оценкам, в России работают до миллиона молдавских граждан, и предложил представить, что будет, «если вдруг Россия завтра в ответ вышлет всех молдавских гастарбайтеров».

Между тем, по его оценке, судьба людей и их трудности мало волнуют персонажей типа Плахотнюка, которому на самом деле «чем хуже – тем лучше». Как считает эксперт, Россия в таких условиях «не будет разговаривать с этим негодяем, который подмял под себя целую страну. По его прогнозу, в Молдавии дело идет к бунту, «потому что люди не в состоянии это терпеть».

Мартынов также обратил внимание на обострение ситуации в Приднестровской Молдавской Республике и готовность Украины блокировать границу ПМР со своей стороны.

«Причем не скрывают, что это делается именно для того, чтобы удушить Приднестровье и чтобы они быстрее пали в объятия сегодняшнего молдавского полицейско-олигархического режима», – сказал Мартынов.

Как считает эксперт, Плахотнюк решился на обострение ситуации «в связи со своими психологическими особенностями и фрейдистскими комплексами, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание».

«Не секрет, что он в последнее время добивается неофициальной встречи с российским президентом, что само по себе, безусловно, нонсенс, и своего рода мания величия этого молдавского персонажа. Таким образом, видимо, он думает, что набивает себе цену, что он, если хочет, может и дипломатов выслать, заблокировать Приднестровье, которое важно для нас», – пояснил Мартынов.

Эксперт отметил, что в республике проживает около 250 тысяч граждан РФ, там дислоцируются российские миротворцы, которые «гарантируют мир уже 25 лет».

«Это важно помнить. И этим летом будет 25 лет этой уникальной миротворческой операции. И уникальность в том, что за 25 лет не погиб ни один военнослужащий, ни один мирный житель. На Днестре установлен прочный мир», – подчеркнул Мартынов.

В этой связи политолог назвал преждевременным заявления Додона о якобы предстоящем воссоединении Приднестровья и Молдовы. «Как бы самому Додону, после того как он хотя бы риторически осудил действия молдавских властей по высылке российских дипломатов, не пришлось прятаться в Приднестровье от полицейско-олигархического режима Плахотнюка», – предостерег эксперт.

Он обратил внимание, что в Молдавии активно проходят политические репрессии, «сфабрикованы уголовные дела прокуратурой, всякими специальными службами, прямо подконтрольными олигарху Плахотнюку». А те, «кто имеют наглость против реакционных сил выступать, что-то говорить – они просто сидят в тюрьмах». По его словам, это считается в сегодняшней Молдавии уже нормой. При этом европейское сообщество, которое активно видит Молдавию в своей орбите, не замечает этих обстоятельств или не желает этого делать.

Москва, Ольга Ветрова

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