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Публикации за 31.05.17

Житель Серпухова оставил труп пожилого отца разлагаться в квартире

Житель Серпухова оставил труп пожилого отца разлагаться в квартире

Сегодня ночью в подмосковном Серпухове в полицию поступило сообщение от жильцов дома №16 на улице Энгельса о том, что в одной из квартир найден труп пожилого мужчины, передает портал Glazey.

По прибытию на место преступления стражи порядка установили, что погибшим является 79-летний мужчина, который проживает в квартире вместе со своим сыном. Соседи узнали о смерти пожилого мужчины только после того, как подъезд начал заполняться характерным трупным запахом.

По словам жильцов дома, пенсионер и его сын нигде не работали, а также довольно часто злоупотребляли спиртным. Соседям систематически приходилось вызывать к ним полицию. Возможно, очередное совместное застолье закончилось для старика гибелью.

Сын погибшего мужчины не стал позвонить ни в скорую, ни в полицию. Тело мужчины забирали сотрудники службы ритуальных услуг, по словам которых, труп уже начал разлагаться.

Москва, Алексей Васильев

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