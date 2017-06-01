Рунет в шоке: Путин и голубь обменялись приветствиями (ФОТО, ВИДЕО)

В Рунете обсуждают таинственный знак, поданный президентом РФ Владимиром Путиным голубю. Этот забавный инцидент произошел на встрече главы российского государства с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

На видео, опубликованном в Сети, президент РФ, проходя по территории духовного центра, протягивает руку пернатому, словно приветствуя его.

Ролик разлетелся по сети, оброс шутками, фотожабами. Саму птицу, заслужившую внимание президента РФ, уже окрестили «майором Голубевым». Пользователи гадают, какими фразами перекинулся Путин с пернатым.

«Голубь», – подумал Путин, «Путин», – подумал голубь»; «Майор Голубев, займите позицию», – иронизируют пользователи.

Блогеры предполагают, что такой секретный сотрудник «будет повышен в звании».

Передается и информация для Хиллари Клинтон. «...агентом КГБ является голубь, с которым поздоровался Путин», – пишет в твиттере @Aurtati.

Кроме того, пользователи подозревают, что произошло разоблачение – «вот и канал связи Трампа с Путиным попал в кадр».

Некоторые пользователи даже смонтировали свою версию ролика, где пернатый в ответ отдает честь президенту.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.06.17

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