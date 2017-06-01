В Подмосковье организаторы подпольных элитных казино отделались в суде легким испугом

Суд подмосковного Дмитрова вынес приговор в отношении пятерых организаторов сети подпольных элитных игорных заведений. Мужчины организовали два казино, которые располагались на улицах Московской и Семенюка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, с конца 2014 по осень 2015 года члены организованной группы, соблюдая строгую конспирацию, поддерживали приятную атмосферу и комфорт в игорных заведениях, обеспечивали клиентов казино закусками и напитками, принимали решения относительно допуска тех или иных лиц в заведение. Плата с игроков взималась посредством выставления ставок, который считались условием для участия в игре.

Также обвиняемые занимались поиском клиентов для своих заведений и приглашали их для участия в азартных играх.

Приговором суда всем фигурантам этого дела назначено наказание в виде штрафов в размере от 10 до 75 тысяч рублей, а мужчину, который попался на хранении оружия, приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Москва, Алексей Васильев

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