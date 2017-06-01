Москвичка сильно избила обидчика сына: следователи организовали проверку

В Москве мать вмешалась в ссору между детьми и набросилась на чужого ребенка. Конфликт произошел во дворе возле Большой Набережной. При этом женщина нанесла малолетнему мальчику – противнику своего сына – «удары в область туловища», в результате чего у него было диагностировано сотрясение мозга и различные ушибы.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитата, сейчас пострадавший находится дома под присмотром родителей.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – уточняют в ведомстве. – Устанавливаются возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.06.17

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